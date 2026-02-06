きのうから新潟県で開催されている冬のインターハイ・クロスカントリースキー種目で、新庄北高校の柿崎仁選手（3年）が、男子フリー10キロで優勝しました。 【写真を見る】冬のインターハイ・クロスカントリースキー種目新庄北高校・柿崎仁選手（3年）が男子フリー10キロで優勝（山形） 5日から新潟県の十日町で始まった冬のインターハイ・クロスカントリースキ&