【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2023年に完全復活を果たした、沖縄を代表する芸能養成所・沖縄アクターズスクール。アクターズスクール完全復活後・初の女性グループB.Rox（読み：ビーロックス）が、2月6日に配信シングル「Greedy Girls」でデビューした。 ■沖縄アクターズスクールで中核を担う3人 B.Roxは、沖縄を拠点に活動する本格派ダンス＆ボーカ