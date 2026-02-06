6日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は153枚だった。うちプットの出来高が114枚と、コールの39枚を上回った。プットの出来高トップは3万3000円の15枚（10円高110円）。コールの出来高トップは5万6000円の25枚（120円安1580円）だった。 コールプット 出来高前