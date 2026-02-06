東洋電機 [名証Ｍ] が2月6日大引け後(16:40)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比1.4％増の2.2億円となったが、通期計画の3.3億円に対する進捗率は65.7％にとどまり、5年平均の76.6％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比10.1％減の1.1億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績