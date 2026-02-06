オンコセラピー・サイエンス [東証Ｇ] が2月6日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終損益は7.8億円の赤字(前年同期は7.1億円の赤字)に赤字幅が拡大した。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終損益は2.2億円の赤字(前年同期は1.7億円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-49.4％→-131.9％に急悪化した。 株探ニュース