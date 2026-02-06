アルー [東証Ｇ] が2月6日大引け後(17:00)に業績修正を発表。25年12月期の連結経常損益を従来予想の2億5800万円の黒字→3億5500万円の黒字(前の期は6700万円の赤字)に37.6％上方修正し、4期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常損益も従来予想の1億0900万円の黒字→2億0600万円の黒字(前年同期は1000万円の赤字)に8