スミダコーポレーション [東証Ｐ] が2月6日大引け後(17:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年12月期の連結最終利益は前の期比6.1倍の36.1億円に急拡大し、26年12月期は前期比0.9％増の36.5億円とほぼ横ばい見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結最終損益は9.4億円の黒字(前年同期は6.5億円の赤字)に浮上し、売上営業利益率は前年同期の1.2％→5.0％に大幅改善した。 株探ニュ&#1