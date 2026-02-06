札幌・手稲警察署は2026年2月6日、傷害の疑いで札幌市手稲区に住む美容師の男（47）を逮捕しました。男は2月5日午後6時ごろ、自宅で10代前半の娘に対し、投げ飛ばすなどの暴行を加え、けがをさせた疑いがもたれています。2月5日午後8時ごろ、娘が「父親に暴力をふるわれた」と交番に相談したことで事件が発覚しました。警察によりますと、男と娘は同居していて、男は自宅で娘を蹴ったり投げ飛ばしたりし、娘は頭部に擦り傷を負った