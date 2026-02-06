2月8日から14日まで、東京・原宿のFender Flagship Tokyoでは、バレンタインを盛り上げる特別なキャンペーン『HAPPY VALENTINE! PLAY TOGETHER! CAMPAIGN 2026』を実施する。2024年からスタートした企画の3回目となる。【写真】洗練された1本…！JUKJAE Stratocaster Baggyの全体＆細部写真期間中、Fender Flagship Tokyoにて合計2140円以上を購入すると、バレンタイン限定デザインのFenderオリジナルハート型ピック（2枚1セッ