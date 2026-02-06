リポーターの東海林のり子（91）が6日、自身のXを更新。ロックバンド・X JAPANのギタリストで1998年5月2日に亡くなったhideさんとの生前の“思い出”ショットを披露した。【写真】「hideさんカッコイイ」32年前の“思い出”2ショットを披露した東海林のり子かつて「ロッキンママ」「ビジュアル系の母」などの呼び名でも活躍した東海林。投稿では、“赤毛”のロングヘアに赤の衣装を身にまとったhideさんと、東海林が並び笑顔を