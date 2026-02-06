3月8日に埼玉・ベルーナドームで開催される『SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞ in JAPAN』の日本最終公演が、フジテレビTWO ドラマ・アニメにて独占完全生中継されることが6日、発表された。【写真SUPER JUNIOR・イトゥク、会見でナイナイを撮影「SUPER SHOW 10」は、2025年11月にデビュー20周年を迎えたSUPER JUNIORの約3年ぶりとなるワールドツアー。ソウル公演を皮切りに、香港、ジャカルタ、マニラ、