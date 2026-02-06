ミラノ・コルティナオリンピック、スキー・ジャンプ日本代表の小林陵侑選手が日本時間6日、ノーマルヒルの公式練習を終え本番への意気込みを語りました。3本を飛び100m前後をそろえ、うち1本は101.5mの飛行を披露した小林選手。この日の感触については「改善すべき点もある程度明確になっている」と納得の表情を浮かべます。3大会連続出場、さらに前回の2022年北京大会の同種目では金メダルを獲得。ディフェンディングチャンピオン