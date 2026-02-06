アニメ映画『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』（27日公開）の新規場面写真9点が解禁された。【画像】かわいい！頬染めモグモグする劇場版オリキャラ・ユラの場面カット【魔国連邦（テンペスト）】の開国祭を終え、リゾート島で束の間の休息を過ごすリムル、ヴェルドラ、ベニマル、シュナ、シオン、ソウエイ、ゴブタ、ヒナタ、ルミナス、エルメシア、ミリムたちが島を満喫している様子が映し出される。それぞ