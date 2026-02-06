コンディショニングブランド「ＴＥＮＴＩＡＬ（テンシャル）」を展開する株式会社ＴＥＮＴＩＡＬ（東京都品川区）は６日、３月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）のグローバルパートナーに就任したと発表した。同社は健康に前向きな社会の実現を目指し「ＴＥＮＴＩＡＬ」ブランドを中心に日常生活からコンディショニングをサポートしており、「ＷＢＣの協賛を通じて、世界最高峰のパフォーマンスが発揮