６日午後３時４５分頃、ＪＲ高崎線の北上尾駅で人身事故が発生した。この影響で同線は東京―高崎駅間の上下線で、また、湘南新宿ラインも新宿駅以北の高崎線の列車で運転を見合わせていたが、いずれも同５時５分に再開した。