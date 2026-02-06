元阪神監督で、現オーナー付顧問の岡田彰布氏（68）が、6日放送のフリーアナウンサー有働由美子（56）がパーソナリティーを務めるニッポン放送「うどうのらじお」（金曜後3・30）に出演。今の阪神が巨人戦に強い理由を明かした。視聴者から「どうして阪神は巨人に強いのか？」と質問された。昨季は対巨人17勝8敗。勝率・680は対広島に次いでよかった。岡田氏が指揮を執って優勝した2023年にいたっては18勝6敗1分け。勝率・75