「日本ハム春季キャンプ」（６日、名護）新庄監督が、早出特守を受けた野村を評価した。今キャンプから二塁転向に挑戦。「野村君、きょう志願の朝練から残ってね。志願して朝受けたいっていうところがいいじゃないの」とうれしそうに話した。「時間がないキャンプ、オープン戦でつかむ、つかみ取るためにさっそく行動する。徐々にじゃなく。きょうのケース打撃でも併殺取って」とすぐに行動に移してコンバートを成功させよう