東名高速道路を走行中のトラックがガードレールを突き破る事故がありました。6日午前4時過ぎ、愛知・岡崎市の東名高速道路上りで「左の壁にトラックが衝突している」などと、目撃者から警察に通報がありました。トラックは走行中に左側のガードレールを突き破り、車体の一部が外側にはみ出す形となりました。その後、クレーン車で引き上げる作業が行われ、周辺では渋滞が発生しました。トラック運転手の60代くらいの男性は病院に搬