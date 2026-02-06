シャンパーニュメゾン ヴーヴ・クリコは3月までの期間限定で、シャンパーニュを楽しむポップアップテラス「SUN CLUB by Veuve Clicquot(サン・クラブ byヴーヴ・クリコ)」を、長野県白馬村にあるHakuba Après(白馬アプレ)にオープンしている。「SUN CLUB by Veuve Clicquot」は、シャンパーニュ「ヴーヴ・クリコ リッチ オン アイス」および「ヴーヴ・クリコ リッチ ロゼ オン アイス」の世界観が広がるポップアップテラス。