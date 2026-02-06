Bluetoothのヘッドホンが変革期にある。2019年のBluetooth 5.2で定義され、2022年7月に仕様が確定したLE Audio対応のヘッドホンが昨年あたりから製品化され始めた。今回は、LE Audio関連の情報と今後のBluetooth LEの方向性を見ることにする。LE Audioとは現在Bluetoothには、BR/EDR（Basic Rate/Enhanced Data Rate）と呼ばれるBluetooth 3.0とLE（Low Energy）に対応するBluetooth 4.0〜6.xの大きく2種類がある。BR/EDRとLEには