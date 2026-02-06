タルト専門店「キル フェ ボン」が、バレンタインシーズンに合わせたショコラフェア「Strawberry meets Chocolate」を、2月9日（月）から2月18日（水）まで期間限定で開催する。キル フェ ボンのショコラフェア「Strawberry meets Chocolate」が10年ぶりに開催！約10年ぶりの開催となる今回は、旬を迎えた甘酸っぱいイチゴと、なめらかなチョコレートを組み合わせた、この時期ならではのタルトが全国12店舗でお目見えする。「