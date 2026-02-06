兵庫県姫路市の姫路競馬場では、重賞レース「第10回兵庫ウインターカップ」（4歳以上、ダート1400メートル）が開催される2月11日（水・祝）、場内イベントとして、元プロ野球選手で元WBC日本代表の福留孝介さん（現・野球評論家）によるトークショーが行われる。トークショーは、第7レースおよび第9レースの各パドック終了後（午後1時55分ごろ〜、午後2時55分ごろ〜）に、スタンド東側の特設ステージで実施。MCは三宅きみひと