アジアカップ卓球のアジアカップが中国・海口市で4日に開幕。5日に行われた女子シングルスのグループリーグ第2戦で、世界ランキング11位の橋本帆乃香（デンソー）が同8位の陳 熠（中国）に3-1で勝利した。中国メディアは「誰かなんとかできないのか」と嘆きを漏らした。1ゲームずつ取り合うと、第3ゲームは11-7の競り合いで27歳の橋本がリード。第4ゲームも11-8で接戦をものにした。中国メディア「SOHU」は「3-1で中国