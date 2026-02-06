猫がおしりトントンされると喜ぶ理由 1.神経が集中しているため感じやすい部位 脳と脊髄は、合わせて中枢神経と呼ばれ、全身で受けた刺激を脳に送ったり、脳からの指令を全身に届けたりする、大切な器官です。神経の束である脊髄は、頸髄・胸髄・腰髄・仙髄・尾髄で枝分かれしながら、全身の各臓器へと広がっていきます。 ちょうど猫のおしりトントンを行う「しっぽの付け根」のあたりは、仙髄にあたります。仙髄から枝