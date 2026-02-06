『ラヴィット！』で共演→その後実際にプレゼント元プロ野球選手の澤村拓一氏が、お笑いコンビ・麒麟の川島明に対し、現役時代に使用していたグローブをサプライズでプレゼント。川島が自身のXで「ボケが現実に。本当にありがとうございます」と感激していたが、「澤村、カッコ良すぎる」とXユーザーにも反響が広がっている。さすが一流の対応だ。川島が5日、自身のXに澤村氏との2ショット写真を掲載し、「わざわざ楽屋にきて