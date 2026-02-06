俳優チャニング・テイタム（45）が、肩の手術を受けたことを報告した。脱臼の手術のため入院していたことを明かしたテイタムは、回復までの道のりは「辛く」なると心境を明かした。 【写真】病床で浮かない顔脱臼を報告したチャニング・テイタム 脱臼時と、スクリューで固定された後の2種類のレントゲン写真や、入院時の自身の姿をインタグラムで公開、こう綴っている。「また新しい1日、新しい挑戦」「今回は辛いも