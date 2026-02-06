ニンニク入りのスタミナスープとピリ辛のシャキシャキもやしが特徴の大盛りカップ麺「でかまる バリシャキ！ 辛もやしスタミナ醤油ラーメン」が2026年2月2日に登場しました。カップ麺でどれほどのシャキシャキ感とスタミナパンチを味わえるのか気になったので、実際に買って食べてみました。「でかまるバリシャキ！ 辛もやしスタミナ醤油ラーメン」新発売のお知らせ | 東洋水産株式会社https://www.maruchan.co.jp/news_topics/e