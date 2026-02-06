広島の栗林良吏投手と中崎翔太投手が６日、宮崎・日南キャンプで体の張りを訴えて別メニューで調整した。栗林は腰、中崎は下半身に張りがあったという。新井監督は「大したことない張り」と説明。７日に予定していたシート登板は回避する。１０、１１日の紅白戦についても、指揮官は「明日（７日）以降の様子を見て、トレーナーの報告を聞いて決めていきたい」とした。通算１３４セーブの栗林は今季、６年目にして社会人時代以