Ｂ２ベルテックス静岡は６日、東地区首位・信州とのホーム２連戦（７、８日）に向けて試合会場となる北里アリーナ富士で練習した。ＰＧ橋本竜馬（３７）が対人メニューをこなして復帰をアピール。「長く待たせた。ブースターに『やっぱりいて欲しい』と思ってもらえるようなプレーを見せたい」。昨年１０月２６日の岩手戦以来の出場へ意欲を見せた。元日本代表主将が、今季はリーグ序盤からケガに苦しんだ。太ももの付け根やそ