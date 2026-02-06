３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する全２０チームの出場登録選手が５日（日本時間６日）、ＭＬＢネットワークの番組内で発表された。１次ラウンドで侍ジャパン最大のライバルとなるとみられる韓国。先発は「剛」か「柔」かの２択になりそうだ。韓国メディアの間で日本戦の先発として最有力視されているのが、若き剛腕の文棟柱（ムン・ドンジュ）＝ハンファ＝。昨季に１６１キロをマ