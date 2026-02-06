昨季限りで現役を引退した中田翔氏が６日、日本ハムのキャンプ地を電撃訪問。午前に２軍の国頭を訪れると、その後に名護キャンプを訪問し、かつて苦楽をともにした西川遥輝外野手らを激励した。名護ではフリー打撃などを見学。横尾打撃コーチらと話をしながら、各選手のバッティングを見つめた。訪問理由を聞かれ「個人的には遥輝にね、ちょっと頑張れよっていう言葉をかけたいなと。もともと来る予定はなかったんですけど、あ