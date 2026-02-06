JRAは6日、昨年京都競馬場で行われた将棋の第38期竜王戦七番勝負第4局で藤井聡太竜王が勝利し、永世竜王資格を獲得したことに伴い、同競馬場内に記念碑を設置すると発表した。除幕式は25日に行われ、藤井竜王のほか、日本騎手クラブ会長の武豊らが出席する予定。記念碑はステーションゲート隣の稲荷社付近に設置される。