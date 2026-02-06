ブルペンで投球練習する中日・大野＝北谷中日のベテラン大野に慢心はない。昨季自己最多に並ぶ11勝を挙げてカムバック賞に輝いたが「活躍した次の年は怖い。怠けていたら同じような結果は出せない」とハイペースで調整中。6日は沖縄県北谷町でのキャンプで初めて打撃投手を務め、感触を確かめた。鵜飼ら3人に球種を伝えながら、変化球も交えて30球。ボール球はわずかで、直球で詰まらせる場面も多く「状態は良い」と納得顔。昨