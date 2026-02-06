元中日、阪神で日米通算2450安打を放った福留孝介氏（48）が6日、阪神の沖縄・具志川キャンプを訪問した。具志川で調整する木浪、糸原から小走りで駆け付けてあいさつされるなど、さすがの存在感を示したレジェンド。平田ファーム監督とも選手のフリー打撃を見守りながら会話を交わした。そんな中、平田ファーム監督がファンのサインや写真撮影に笑顔で丁寧に応じている姿も目にした福留氏は指揮官に向かって「さすが平田監