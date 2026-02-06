トヨタ自動車は、4月1日付で佐藤恒治社長が退任し、新社長に財務担当の執行役員を務める近健太氏が就任する人事が内定したと発表しました。【映像】新社長に就任する近健太氏佐藤氏は1992年に入社し、2023年4月にいまの豊田章男会長の後任として社長に就任しました。4月1日付で副会長に就任します。トヨタによりますと、佐藤氏は兼務している業界団体の会長や経済団体の副会長として、業界内外の連携を強化していく役割に軸