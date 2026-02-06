上、中、下越では、８日は大雪による交通障害に注意・警戒してください。新潟地方気象台の発表によりますと県内で８日は山沿いだけでなく、平地でも大雪となる所があるでしょう。予想よりも寒気が強まった場合や、雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。◆雪の予想７日午後６時から８日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越平地４０センチ下越山沿い５０セン