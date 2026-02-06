元イングランド代表MFデレ・アリ（29）は地元クラブであるMKドンズへ電撃復帰を果たす可能性があるようだ。下部組織から育ったMKドンズでプロデビューを果たした後、プレミアリーグのビッグクラブであるトッテナムへステップアップを遂げたアリ。トッテナムでその名を世界に轟かせ、イングランド代表でも中心的存在として君臨していたが、負傷や指揮官の交代により、少しずつ調子を落とすと2022年冬にエヴァートンへ移籍を果たした