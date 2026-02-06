全国各地から集めたアート作品を展示販売する「ART FAIR NAGOYA 2026」が6日、名古屋市中区のホテルで始まりました。「アートを楽しみ生活に取り入れる」をテーマに、ホテルの客室を展示スペースとして活用し、自宅にアートを飾るならどう見えるかを体感できるようになっています。今年の干支の馬を描いた作品は、赤や青などさまざまな色を使い、馬の疾走感と命の温かみを表現しています。こ