あくまで「飛んでる」扱いです航空自衛隊 松島基地は2026年2月4日、一風変わった見た目をした“ブルーインパルス”の動画を公式Xで公開しました。この乗りものは尾翼をはじめとした各部の造形やカラーリングが「ブルーインパルス」そっくりな一方、隊列を組みながら地上を自由自在に走行しており、空を飛ぶことはありません。【動画を見る】これが「飛ばないほうのブルーインパルス」ですブルーインパルスを模したこの乗りもの