福山市で6日正午過ぎ、住宅の一部が焼ける火事があり、この家に住む50代の女性がケガをしました。火事があったのは福山市南本庄町の住宅です。消防などによると正午すぎ、「2階から炎と煙が出ている」と通報が相次ぎました。消防車など10台が出動し、約1時間半後に火の勢いは収まりましたが、火元とみられる住宅が全焼し、隣接する建物も一部が焼けました。この火事で、住人の50代の女性が煙を吸って病院へ搬送されましたが、命に