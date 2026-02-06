ホッケー会場は突貫工事だったようだが、無事に試合は行われ、会場は熱気に包まれた(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月6日の開会式に先立って一部競技がスタート。5日からはアイスホッケー女子の公式戦が行われている。かねてより、各会場で準備の遅れが問題視されてきた中で、1次リーグのイタリア対フランスが行われた、ミラノ・サンタジュリア・アイスホッケーアリーナの様子が海外メディアを通して報じられ