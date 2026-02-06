音楽配信サービスのSpotifyが物理書籍の販売を行うと発表しました。オンライン書籍購入サービスのBookshop.orgとの提携により、2026年春後半からアメリカとイギリスのユーザーは、アプリ内で物理書籍を購入できるようになります。さらに、オーディオブックと物理書籍で読書の進捗(しんちょく)を同期する新機能「Page Match」も発表されています。Spotify Partners With Bookshop.org and Debuts Page Match Feature to Bridge Phys