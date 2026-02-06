昨年エーデルワイス賞を制し、12月31日の東京2歳優駿牝馬3着後、道営から栗東・四位厩舎に転厩したリュウノフライト（牝3、父ホッコータルマエ）は右橈（とう）側手根骨を骨折したことが6日、分かった。四位師は「来週、骨片の摘出手術を受けます。復帰は秋になると思います」と説明。14日のクイーンC（東京芝1600メートル）に向け、調整を進めていたが無念の戦線離脱となった。