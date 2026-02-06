マンチェスター・シティに所属するイングランド代表DFマルク・グエイはカラバオ・カップ決勝戦に出場できない見込みだ。5日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。カラバオ・カップ準決勝セカンドレグが4日に行われ、マンチェスター・シティはニューカッスルを本拠地『エティハド・スタジアム』に迎えた。開始早々の7分にオマル・マルムーシュが先制点を決めると、29分に再びマルムーシュがネットを揺らし、32分