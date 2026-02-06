３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する全２０チームの出場登録選手が５日（日本時間６日）、ＭＬＢネットワークの番組内で発表された。２０１３年の第３回大会以来、１３年ぶりの優勝を狙うドミニカ共和国は、メジャーのスター選手がそろって参戦。連覇を目指す侍ジャパンとは早ければ準々決勝で対戦する可能性がある。＊＊＊＊＊＊上位打線が想定されるタティス（パドレス）