国民スポーツ大会冬季大会スケート、アイスホッケー競技会第7日は6日、青森県テクノルアイスパーク八戸などで行われ、アイスホッケー成年の準々決勝で栃木と滋賀、北海道、埼玉が勝って4強入りした。スピード成年の男子500メートルは広瀬勇太（群馬・高崎健康福祉大）が35秒60で制し、女子500メートルは北原伊織（長野・大東大）が39秒26で優勝した。