フィットネスプロデューサーで“カリスマ“トレーナーとしても知られるAYA（42）が6日までに自身のインスタグラムを更新。「昨夜は番組収録」と書き出し、「膨らんだお腹が少しでも楽に居られる衣装で」とふっくらしたおなかが分かる衣装を披露。「私には珍しいロンパース」と明かした。フォロワーからは「カッコいい」「大きくなってきたね」「オシャレ」「美しい妊婦体型」「ママの顔になってる」などの声が寄せられた。