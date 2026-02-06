３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する全２０チームの出場登録選手が５日（日本時間６日）、ＭＬＢネットワークの番組内で発表された。侍ジャパンの２連覇に向けて、今回も最大の強敵となりそうなのが、決勝で対戦する可能性のある米国だ。２０２３年の前回大会でも決勝で対戦。１点差で侍ジャパンが勝って３大会ぶりの歓喜を迎えたが、今回の米国は１７年以来２大会ぶりの頂点へ向けて