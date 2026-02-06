退職代行サービス「モームリ」の運営会社の社長らが、報酬目的で依頼者を弁護士に紹介した疑いで逮捕された事件で、運営会社が弁護士と交わした契約書類が見つかっていないことがわかりました。この事件は「モームリ」の運営会社社長・谷本慎二容疑者（37）と妻の志織容疑者（31）が報酬目的で依頼者を弁護士に斡旋した疑いで逮捕されたものです。警視庁が2025年10月、弁護士事務所を家宅捜索した際には紹介料に関する契約書や覚書