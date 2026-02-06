INFORICHは2月5日、『ポケパーク カントー』(東京都稲城市)に、モバイルバッテリーシェアリングサービス「CHARGESPOT」を設置した。ポケパーク カントー「ポケモンだいすきショップ横 礼拝室」に設置されたバッテリースタンド『ポケパーク カントー』は、緑豊かな関東多摩丘陵のよみうりランドに2月5日にオープンしたポケモン初の常設施設。600匹を超えるポケモンが暮らす森と街をめぐる冒険がすべてのトレーナーに忘れられない発